На Дону производителей мяса оштрафовали за нарушения обращения с побочными продуктами

В Ростовской области двух производителей мяса оштрафовали за нарушение обращения с побочными продуктами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что речь идет об ООО «Ростовский Бройлер» и ЗАО «Птицефабрика Гуляй-Борисовская». Проверку предприятий проводила прокуратурой Кагальницкого района. По факту выявленных нарушений правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 10.8.1 КоАП РФ (несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства). Компаниям «Ростовский Бройлер» и «Птицефабрика Гуляй-Борисовская» выписали штрафы в 30 тыс. руб.

Предприятиям также выписали представление об устранении причин и условий нарушений. Соблюдение требований находится на контроле Россельхознадзора.

Константин Соловьев