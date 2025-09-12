За монтаж водонапорной башни в Балтайском районе предлагают 5,5 млн

Администрация Большеозерского муниципального образования Балтайского района Саратовской области приступила к поискам подрядчика для монтажа водонапорной башни в селе Большие Озерки. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнитель должен выполнить работы с даты заключения муниципального контракта до 1 декабря этого года. Гарантийный срок на них составляет не менее 60 месяцев.

Подрядчику предстоит разработать экскаватором грунт в траншеях, выполнить устройство щебеночного основания под фундаменты, фундаментных железобетонных плит, устройство стяжек, круглых колодцев из сборного железобетона. В перечне работ также монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм.

Извещение о закупке размещено 11 сентября. Заявки принимаются до 19 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 5,5 млн руб.

Павел Фролов