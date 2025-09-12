Планировавшим устроить взрыв в РУДН подросткам назначили до девяти лет колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил четверых подростков, признанных виновными в попытке совершить теракт в здании Российского университета дружбы народов. Об этом сообщили ТАСС правоохранительные органы.

В деле фигурируют студенты и школьник. Суд назначил наказание от шести лет в воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима. Кроме того, двоим подсудимым назначены штрафы по 40 тыс. рублей и запрет на администрирование интернет-сайтов сроком на два года.

По версии следствия, идея устроить подрыв в вузе пришла в октябре 2023 года 16-летнему студенту колледжа «Синергия». Он поделился планом в закрытом чате одного из ультраправых Telegram-каналов. Идею поддержали студент первого курса Российского технологического университета и 15-летний восьмиклассник. Позже в расследовании появился еще один фигурант — студент второго курса РТУ МИРЭА.

По версии следствия, обвиняемые планировали подрыв с целью «устрашения населения» и «причинения имущественного ущерба». Соучастники должны были следить за общежитием РУДН и его жильцами, а также найти место, куда заложить взрывчатку. Подсудимые отказались признавать вину, они утверждают, что обсуждения в чате были шуткой, а со взрывчаткой они только экспериментировали. Все четверо были внесены в перечень экстремистов и террористов.