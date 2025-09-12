Ретропоезд «Чайковский экспресс» совершит 10 рейсов в сентябре

С 17 по 21 и с 24 по 28 сентября туристический ретропоезд «Чайковский экспресс» совершит десять рейсов из Ижевска в Воткинск, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Поезд будет отправляться из столицы Удмуртии в 08:37 и прибывать в Воткинск в 09:53. В обратном направлении он отправляется в 16:55.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГЖД Фото: пресс-служба ГЖД

Состав оформлен в стиле дореволюционных поездов, а проводники одеты в форму конца 19 века. В Воткинске пассажиров ждет театрализованная экскурсия по музею-усадьбе Чайковского с элементами интерактива.

Напомним, «Чайковский экспресс» запустили в тестовом режиме в октябре 2024 года. Он курсирует по маршруту Ижевск — Воткинск. В состав ретропоезда входит старинный паровоз «Л-3095».