В Татарстане в топ-3 новых иномарок вошли Jaecoo, Jetour и Cherry

В Татарстане наиболее популярными из новых иномарок от 3 до 5 млн руб. стали машины марки Jaecoo, Jetour, Cherry и Geely. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Авто.ру.

Самыми популярными моделями стали: Jaecoo J7, JETOUR T2, Chery Arrizo 8, Jaecoo J8 и Geely Atlas. Самым дорогим автомобилем из списка стал Jaecoo J8 со средней стоимостью 4,8 млн руб., а самым дешевым — Cherry Arrizo со средней ценой 3,14 млн руб.

К концу августа доля предложений о продаже новых иномарок в сегменте от 3 до 5 млн руб. превысила 47%, подавляющее большинство — китайские кроссоверы. Значительная часть машин произведена в 2024 году.

Марк Халитов