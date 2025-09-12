СКА взломал «Трактор»

Хоккеисты СКА одержали первую победу в чемпионате КХЛ. Под их атаками не устоял «Трактор», финалист последнего Кубка Гагарина, уступивший в Ледовом дворце 2:5. Ярко проявила себя армейская молодежь. И впервые за три матча «прорезалась» игра, которую хочет видеть Игорь Ларионов, главный тренер команды.

Первый матч СКА в Ледовом собрал на трибунах почти 11 816 зрителей — почти столько, сколько может вместить дворец. После неудач на старте (поражения от «Шанхая» 4:7 и «Торпедо» 2:3) были опасения, что болельщики не придут в большом количестве на хоккей. Но они верят в СКА.

«Трактор» — на этапе перестройки, в команду пришло много новых игроков, в частности,— форвард Михаил Григоренко, выступавший в прошлом сезоне за СКА. Но он не вышел на лед, еще не готов. Зато там был в челябинской форме Василий Глотов, бывший нападающий СКА. Его обменяли в конце прошлого года на защитника «Трактора» Илью Карпухина. Но от него отказался Игорь Ларионов, возглавивший СКА летом в качестве главного тренера.

Армейцы сразу дали понять, что не собираются смотреть снизу вверх на авторитета и начали искать пути-дорожки к воротам «Трактора». На 14-й минуте 19-летний Матвей Короткий открыл счет, задав тон всему матчу. Молодежь СКА, которую «подняли» в основной состав из клубной системы, еще не раз обращала на себя внимание и сыграла ключевую роль в достижении успеха. Так, 22-летний нападающий Никита Дишковский отдал три голевые передачи: когда забивали Матвей Короткий, Матвей Поляков (еще один молодой игрок, ему 21 год) и Бреннан Менелл — американский защитник, пришедший в СКА летом из московского «Динамо».

Еще у СКА отличились в этой игре Марат Хайруллин и Сергей Плотников, лидеры последних лет. Плотников забросил шайбу уже в пустые ворота, когда «Трактор» играл без вратаря и пытался сократить отставание в счете. Но надежен был на последнем рубеже армейцев Артемий Плешков. Он в итоге отразил 41 бросок, став еще одним творцом победы СКА. Вратари на старте сезона у армейцев меняются: тренеры ищут лучшие кандидатуры. Как и состав атакующих троек. Игорь Ларионов перебрасывает игроков из одной в другую, говорит, что СКА не должен выглядеть предсказуемой командой для соперника. Хотя сам играл в составе пятерки, имена которой знал весь мир в конце ХХ века: Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. Времена меняются, меняется хоккей. И теперь 64-летний Игорь Ларионов защищает новые практики на льду.

Порадовало то, что СКА контролировал ход матча и ни разу не позволил «медведям» сравнять счет. И то, что начинает появляться игра, которую хотят видеть болельщики команды. Да и сами тренеры СКА. Все голы были забиты хозяевами после атак «с ходу», когда соперники не успевали возвращаться к своим воротам. Несмотря на то, что армейцы уступали игрокам «Трактора» в росте и физической мощи, они лучше контролировали шайбу и за счет этого были свежее и быстрее. По основным статистическим показателям (броски, вбрасывания, силовые приемы) СКА уступил «Трактору», но при этом выиграл матч, забросив в два с лишним раза больше шайб. И глупых удалений в игре армейцев теперь меньше — это был бич команды, которую тренировал Роман Ротенберг (у СКА четыре минуты штрафа, у «Трактора» — шесть). Словом, победа хозяев вышла заслуженной и сбросила напряжение, скопившееся вокруг команды после стартовых матчей.

Игорь Ларионов после игры сказал, что такое «облегчение» тренер испытывает каждый раз в сезоне, когда команда побеждает. Важно, что СКА смог выиграть в первом домашнем матче сезона. Зрители это оценили. То, что показали армейцы на льду,— только начало. Игра будет совершенствоваться, и в это начинаешь верить, в отличие от тех времен, когда главный тренер СКА «кидал» на пресс-конференциях журналистам громкие лозунги, но они не находили подтверждения на льду.

Кирилл Легков