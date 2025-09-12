Явка на участки на выборах в гордуму Томска подходит к 5%

Первые статистические данные о явке избирателей на участки на выборах в гордуму Томска внесены в ГАС «Выборы». За первые четыре часа голосования этим правом воспользовалось 17,5 тыс. томичей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Это 4,95% от общего числа избирателей. В одномандатных округах явка на 12:00 варьируется от 3,58% в округе №25 до 6,87% в округе №5. С использованием ДЭГ к настоящему времени проголосовало 15,47 тыс. горожан.

На предыдущих выборах в 2020 году явка составила 19,39%.

Валерий Лавский