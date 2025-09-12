Сити-менеджер Салавата предложил создать патрульные казачьи дружины

Глава администрации Салавата Марат Загидуллин заявил, что видит «большой потенциал» в создании казачьих дружин для патрулирования городских пространств. По его мнению, такая практика способна обеспечить безопасность и спокойствие горожан.

Тема поднималась на встрече сити-менеджера с казачьим сообществом, о которой господин Загидуллин написал в Telegram-канале. Также участники встречи обсуждали патриотическое воспитание молодежи. Например, обговаривалось открытие казачьих классов в школах.

По словам сити-менеджера, городские власти помогут казакам в организации занятий и подготовке учебных планов в том случае, если казаки примут активное участие в профориентационной и организационной работе.

«Казачье движение может стать нашим надежным партнером, особенно в работе с молодежью»,— написал Марат Загидуллин.