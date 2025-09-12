В Дагестане камнепад оставил без транспортного сообщения 19 сел

Из-за обвала скальных пород без транспортного сообщения остались 19 сел. Проезд автотранспорта запрещен на участку автодороги в Чародинском районе Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

«В Чародинском районе произошел обвал скальных пород верхового откоса на 8 км автодороги республиканского значения "Цуриб — Арчиб". Движение автотранспорта временно закрыто, без транспортного сообщения остаются 19 населенных пунктов»,—отметили в ведомстве.

В главке МЧС добавили, что к расчистке автодороги приступят утром 12 сентября.

Наталья Белоштейн