Омич взыскал с клиники 0,6 млн рублей за осложнения после операции

Омский областной суд подтвердил решение Куйбышевского райсуда о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных жителю Омска вследствие некачественно выполненной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала «Суды Омской области», в августе прошлого года омич обратился в частную клинику «Варикоза нет» с жалобами на боли и расширение вен в ногах. Но после проведенной в клинике операции состояние его здоровья только ухудшилось. «Физические боли только усиливались, дискомфорт не проходил, нога отекла и воспалилась»,— говорится в сообщении судов региона. Вскоре истец был госпитализирован в отделение гнойной хирургии БУЗ ОО «ГКБ №1 им. А. Н. Кабанова».

Досудебную претензию омича о компенсации вреда здоровью клиника проигнорировала. Решением Куйбышевского райсуда Омска с ООО «Варикоза нет» взыскано 634 тыс. руб., включая материальный ущерб, компенсацию морального вреда и штраф.

Михаил Кичанов