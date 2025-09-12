74% ижевчан считают мессенджеры полезными в работе

42% компаний Ижевска используют только общие мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, согласно опросу сервиса SuperJob. 36% компаний применяют как общие, так и корпоративные мессенджеры, а 10% полагаются исключительно на корпоративные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

20% компаний допускают ответ на сообщения в течение получаса. В среднем, чаты занимают 28% рабочего времени сотрудников, при этом 15% тратят на них более 50% рабочего дня. Женщины уделяют чатам 29% времени, мужчины — 26%. Молодежь до 35 лет проводит в чатах 30% рабочего времени, в то время как сотрудники старше 45 лет — только 23%.

Несмотря на значительную нагрузку, 74% опрошенных считают, что мессенджеры скорее помогают работе. Однако среди тех, кто тратит на чаты более половины рабочего времени, только 63% ощущают их пользу. Лишь 1% компаний внедрили периоды тишины для снижения нагрузки, а чаще всего ставят переписку на паузу молодые сотрудники до 35 лет.

Анастасия Лопатина