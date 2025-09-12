Кадровые центры Удмуртии трудоустроили 75 участников СВО и их родных с начала года

Кадровые центры Удмуртии помогли трудоустроить 28 участников специальной военной операции (СВО) и 23 члена их семей с начала года, сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа России» в регионе. В летний период также нашли работу для 24 подростков из числа родных участников СВО.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Участники СВО устроились на должности плотников, машинистов крана, курьеров и инженеров, а их родные — на позиции воспитателей, кладовщиков и социальных работников.

Кроме того, 12 участников СВО и 1 член их семьи начали обучение по нацпроекту, чтобы получить новые профессии, такие как электромонтеры и операторы БПЛА. По данным на 1 сентября, на учете в кадровом центре состоят 28 участников СВО и 26 членов их семей.

Анастасия Лопатина