Определен подрядчик по созданию экспозиции древнерусского искусства в новом здании галереи

Победителем аукциона на оказание комплекса услуг по созданию постоянной экспозиции древнерусского искусства в новом здании Пермской художественной галереи признан ИП Владимир Ганьжин. При максимальной цене контракта 6 млн руб. он оценил свои услуги в 3,2 млн руб.

Как указано в техническом задании, в состав услуг по созданию экспозиции входят изготовление дополнительного оборудования (экспозиционных конструкций: подиумов, подставок, полок, витрин, стекла и прочего), этикетажа, монтаж экспозиции и настройка камер видеонаблюдения, сигнализации, освещения, а также расстановка экспонатов.

К работам требуется приступить с 1 октября 2025 года, завершить — 30 ноября 2025 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», строительные работы в новом здании Пермской государственной художественной завершены, в помещениях продолжается установка оборудования для обустройства экспозиций. Архитектурный комплекс Пермской художественной галереи включает в себя новое здание и три восстановленные исторические постройки бывшего завода им. Шпагина, объединенные крытыми переходами в композиционный ансамбль.