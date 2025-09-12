Семь человек пострадали от ударов БПЛА по автобусу в Брянской области

В Брянской области дроны ВСУ ударили по пассажирскому микроавтобусу на дороге «Погар-Гремяч» в Погарском районе. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о семи пострадавших.

Губернатор уточнил, что в результате атаки были ранены водитель, четверо пассажиров и два бойца бригады «БАРС-Брянск». «Все они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшим — скорейшего выздоровления»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале.

в 7:21 мск Александр Богомаз сообщил о ночном налете БПЛА на область. Силы ПВО сбили над регионом 85 беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.