Модернизировать СКС ЛВС в зданиях ОСФР по Волгоградской области хотят за 1,3 млн

ОСФР по Волгоградской области объявило аукцион на модернизацию структурированной кабельной системы локальной вычислительной сети (СКС ЛВС) в своих зданиях. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

В рамках государственного контракта исполнителю предстоит выполнить работы в течение 15 рабочих дней со дня заключения контракта. Гарантийный срок на них составляет 12 месяцев.

Модернизировать СКС ЛВС необходимо в административных зданиях в Волгограде по трем адресам: ул. Дзержинского, д. 3, ул. Логовская, д. 5, ул. Скосырева, д. 6б. Извещение о закупке размещено 11 сентября. Заявки принимаются до 23 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,36 млн руб.

Павел Фролов