Авито: среди офисных работников больше всех получают тестировщики

Тестировщики стали самой высокооплачиваемой офисной профессией этого лета, следует из исследования «Авито Работы», распространенного «РИА Новости». Работодатели предлагают им в среднем 129 тыс. руб.

На втором месте оказались инженеры со средней зарплатой 105,5 тыс. руб. На третьем — технологи, их месячный заработок достигает в среднем 97,2 тыс. руб.

По регионам в лидеры зарплат вырвался Ямало-Ненецкий автономный округ — там соискателям предлагают в среднем 137,7 тыс. руб. На втором месте Москва, где сотрудникам готовы платить в среднем 124,6 тыс. руб. Замкнула тройку субъектов Сахалинская область — средняя предлагаемая зарплата на островах находится на уровне 121 тыс. руб.

В некоторых профессиях офисного сегмента заработные платы заметно увеличились. Так, специалисты банковской и инвестиционной сфер стали получать почти в полтора раза (+47%) больше по сравнению со средним уровнем зарплат годичной давности. Вместе с тем увеличились зарплаты у сотрудников служб поддержки (+32%) и у работающих в продажах (+26%).