В Казани за 11 сентября в ДТП один человек погиб и один ранен

Вчера в Казани зарегистрировано два ДТП, в которых один человек получил травмы и один погиб. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

На дорогах произошло две аварии с пострадавшими: наезд на велосипедиста, который не уступил дорогу, и наезд на человека на пешеходном переходе. Всего госавтоинспекция сообщила о 189 ДТП.

Также были задержаны два водителя без прав и шесть граждан за рулем в нетрезвом состоянии. К административной ответственности привлечены велосипедист и водитель электросамоката. Два человека доставлены в отдел полиции по подозрению в преступлении.

Марк Халитов