Пожар из-за удара БПЛА в порту Приморск в Ленобласти потушили

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар на насосной станции в порту Приморска потушили. Также спецслужбы ликвидировали горение на судне в порту. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, написал господин Дрозденко в Telegram-канале.

В 6:09 мск губернатор Ленинградской области сообщил, что над регионом было сбито более 30 БПЛА. В результате налета в порту Приморска загорелось судно, сработала система пожаротушения. Осколки и обломки дронов упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе.