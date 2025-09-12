Прокуратура защитила права инвалида с сахарным диабетом из Саратова

Прокуратура Ленинского района Саратова добилась устранения нарушений прав 36-летнего инвалида в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что жительница Саратова страдает сахарным диабетом, ей на постоянной основе требуется прием лекарства и использование медицинских изделий для определения уровня глюкозы в крови. При этом она покупала необходимые медикаменты и расходные материалы на свои деньги, поскольку ее всем этим долгое время не обеспечивали.

По итогам проверки надзорное ведомство попросило Ленинский районный суд Саратова взыскать с медучреждения и регионального минздрава в пользу инвалида компенсацию за понесенные расходы. Суд удовлетворил требования, права саратовчанки восстановлены.

Павел Фролов