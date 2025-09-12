В Удмуртии запущен инновационный портал для предпринимателей от Сбера

На данном этапе на портале уже размещено более 265 земельных участков и объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет свыше 13 млрд руб. Инвесторы могут выбирать среди различных типов активов, начиная от малых коммерческих площадей и заканчивая крупными производственными комплексами и свободными землями под строительство.

Портал DA оснащен удобным интерфейсом и рекомендательной системой на основе искусственного интеллекта. Платформа оснащена системой фильтрации, позволяющей оперативно подбирать объекты недвижимости, соответствующие индивидуальным предпочтениям и целям инвестора. Автоматическая рекомендация наилучших вариантов осуществляется на основании заданных пользователем критериев: бюджет, цели инвестирования, история просмотров и прочие показатели. Это существенно сокращает временные затраты и повышает эффективность поиска.

Доступность банковского кредитования от Сбербанка позволяют инвесторам оформить заявку на кредит прямо на портале и получить предварительное решение банка онлайн. Эта интеграция существенно облегчает процедуру покупки недвижимости и снижает барьеры для входа на рынок.

Пользователи портала могут детально изучить весь спектр федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, включая программы льготного кредитования, грантов и субсидий. Специальная интерактивная форма позволяет мгновенно проверить свою компанию на соответствие требованиям программ помощи по номеру ИНН.

«Запуск портала DA даст качественный толчок в сфере инвестиционной деятельности и поддержки малого и среднего предпринимательства в Удмуртии. Современный функционал платформы, включающий интеллектуальную систему подбора объектов недвижимости и оперативное оформление банковских продуктов, обеспечит дополнительные стимулы для экономического роста региона и создаст уникальные возможности для успешной реализации новых проектов»,— сказал и.о. управляющего удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.

Новый портал представляет собой удобный инструмент для инвесторов и бизнесменов, способствующий развитию инфраструктуры региона и созданию благоприятных условий для бизнеса. Регистрация на сайте.

