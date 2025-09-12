Саратовскую девочку обеспечили лекарством благодаря прокуратуре

В Саратовской области прокуратура добилась предоставления 13-летней девочке-инвалиду необходимого лекарства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Вольская межрайонная прокуратура выяснила, что девочке по медицинским показаниям требуется прием лекарственного препарата. При этом несовершеннолетняя долгое время не обеспечивалась медикаментом. Причиной тому несвоевременное проведение уполномоченными должностными лицами закупки.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать региональный минздрав и районную больницу устранить нарушения. В итоге девочка получила необходимое лекарство. Также суд взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб.

Павел Фролов