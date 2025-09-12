Жительница Перми перевела мошенникам более 3,4 млн рублей

Жительница Перми обратилась в полицию, рассказав, что стала жертвой телефонных мошенников. После разговора с аферистами она лишилась более 3,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По словам 56-летней жительницы Перми, ей позвонил мужчина, сообщивший о необходимости замены электрических счетчиков и их опломбирования, после чего попросил назвать код из СМС-сообщения. Когда женщина продиктовала цифры, то ей пришло уведомление о том, что в ее аккаунт на портале «Госуслуг» произведен вход. После этого позвонила девушка, представившаяся сотрудником Росфинмониторинга. Собеседница сообщила, что в аккаунте пермячки «совершены неправомерные действия».

Далее пермячка продолжила разговор по видеосвязи в одном из мессенджеров со «следователем ФСБ». Во время беседы она получила информацию о том, что ее деньги якобы были переведены в украинский благотворительный фонд и от ее имени оформлена доверенность на уроженца города Чернигова. Затем с потерпевшей связался еще один мужчина. Он сообщил, что ее деньги находятся в банке в «подвешенном состоянии», поэтому необходимо их срочно обналичить и положить на национальный расчетный депозитарий. Следуя указаниям звонившего, пермячка перевела более 3,4 млн руб. Спустя десять дней она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

ГУ МВД по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведется следствие.