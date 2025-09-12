Azimut Hotels построит санаторий в Белокурихе за 5 млрд рублей

В Белокурихе Алтайского края начались работы по строительству оздоровительного комплекса, который будет позиционироваться в категории «пять звезд». Проект реализует Azimut Hotels, которая вложит в него 5 млрд руб., рассказали “Ъ” в компании. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. Площадь санатория составит 20 тыс. кв. м, включая гостиницу на 220 мест и медицинско-оздоровительный корпус.

Средний срок возврата инвестиций ожидается в пределах— от 10 до 12 лет. Отмечается, что Azimut Hotels рассматривала выход в Белокуриху с 2022 года. Тогда проект включал строительство комплекса категории «четыре звезды». В сентябре 2022 года структуры сети зарегистрировали в Белокурихе отдельную структуру — ООО «Проект Белокуриха горная», которое в 2023 года перешло в собственность федеральных властей. Сейчас «Проект Белокуриха горная» контролируется ООО «КР Плюс», следует из СПАРК. Его бенефициары не раскрываются.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность «Белокурихи» летом 2024 года выросла на 28% по отношению к прошлому году. Курорт вошел в топ-10 по России по количеству посещений— на него пришлись 6% от общего турпотока на российские туристические здравницы.

Azimut Hotels существует с 2004 года. Основным собственником бизнеса выступает Александр Клячин. Компания — один из крупнейших гостиничных операторов России. За 2024 год номерной фонд Azimut Hotels увеличился на 10% год к году, до 12 тыс. комнат, выручка увеличилась на 22%, до 28 млрд руб.

