В Перми на модернизацию завода по производству дверей могут направить 106 млн рублей

Городской совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата предварительно одобрил инициативу ООО «Замок» по расширению действующего производства. Как сообщает городская администрация, компания намерена построить завод по производству противопожарных и металлических дверей. Новая площадка на ул. Маршрутной расположена рядом с действующим производством организации. Общий объем инвестиций — 106 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», в 2026 году планируется завершить проектирование проекта и начать строительно-монтажные работы. На территории появится цех, административный корпус и парковка. Завершить строительство предполагается в 2028-м. Не позднее того же года инициатор проекта обязуется профинансировать перечень мероприятий социального характера на общую сумму не менее 2 млн руб.

Пермское ООО «Замок» зарегистрировано в 2010 году. Общество занимается производством металлических дверей и окон. Компания имеет действующую лицензию на монтаж и обслуживание средств пожарной безопасности. Единоличным владельцем и гендиректором является Александр Труфанов. Выручка за 2024 год — 114 млн руб., чистая прибыль — 6,4 млн руб.