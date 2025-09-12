Удмуртия получит 350 млн рублей на строительство технопарка «Техплощадка»

Удмуртия получит 350 млн руб. из федерального бюджета на создание технопарка «Техплощадка» в Завьяловском районе, сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов в Telegram. Удмуртия вошла в число 25 регионов, которые получат финансирование на создание промышленных и бизнес-парков.

Строительство технопарка начнется в середине следующего года. Он будет включать семь корпусов общей площадью более 10 тыс. кв. м и сможет разместить 22 малых и средних предприятия (МСП). В технопарке будут созданы офисы, лаборатории и производственные площадки для поддержки высокотехнологичных проектов МСП.

Анастасия Лопатина