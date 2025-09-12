При поддержке Лукойла в Пермском Нефтяном Колледже построили учебный полигон

В Пермском нефтяном колледже открыли современный учебный полигон для подготовки студентов и проведения оценки квалификации сотрудников предприятий. Кроме того, в Пермском Политехе при поддержке нефтяников создали цифровую лабораторию, в лицее №4 открыли химический класс, в Политехнической школе обновили аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Пермском крае при поддержке нефтяников ведется работа по укреплению образовательной инфраструктуры. В начале учебного года в Пермском нефтяном колледже открыли полигон, оснащенный станком-качалкой, насосными агрегатами, добывающей и нагнетательной арматурой. Площадка предназначена для подготовки студентов по шести специальностям и проведения оценки квалификации сотрудников предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Кроме того, в главном корпусе Пермского Политеха создана лаборатория «Цифровые технологии освоения недр». Она предназначена для студентов горно-нефтяного факультета и оснащена передовым программным обеспечением и VR-зоной для моделирования нештатных ситуаций. Это позволит студентам освоить практические навыки интегрированного моделирования, используемые на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В пермском лицее №4 открылась современная химическая лаборатория. Здесь же в 2024 году создан профильный класс ЛУКОЙЛа, где ученики изучают технический английский, органическую химию и компьютерную графику. А в Политехнической школе обновили коридоры и учебные аудитории. Школа совместно с нефтяниками активно развивает профориентационные проекты, включая факультативы и конкурсы научно-технических разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Также в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и Компанией «ЛУКОЙЛ» масштабное обновление провели в Куединской школе №2. В 2024 году также нефтяники поддержали проведение работ в школе №5 г. Чернушки.

ООО "Лукойл-Пермь"