В Прикамье началось голосование по выборам губернатора

В Пермском крае стартовали выборы губернатора, а также восемь основных и трое дополнительных выборов в органы местного самоуправления. Голосование будет длиться три дня: 12, 13 и 14 сентября. Об этом напоминает пресс-служба краевого избиркома.

Фото: избирком Пермского края.

Сегодня утром в Пермском крае открылись 1743 участковые избирательные комиссии, в которых можно проголосовать в любой из трех дней с 8 часов утра до 20 часов вечера. В организации голосования задействованы более 16 тыс. сотрудников избирательных комиссий. В списки избирателей Прикамья включены 1 971 661 человек.

На пост губернатора Прикамья баллотируются действующий глава региона Дмитрий Махонин (партия «Единая Россия«), первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников, лидер фракции партии «Новые люди» в заксобрании Денис Шитов, представитель партии пенсионеров Людмила Караваева.

На всех 1743 участковых избирательных комиссиях будет применяться видеонаблюдение. Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на избирательных участках, а с части из них — транслировать изображение в центр общественного наблюдения, который расположен в молодежном центре «Кристалл». В дни голосования в центре общественного наблюдения круглосуточно любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию с камер, установленных на избирательных участках.

В избирательные комиссии направлено 6634 наблюдателя от Общественной палаты Пермского края, кандидатов и политических партий. Они будут присутствовать на всех процедурах голосования.