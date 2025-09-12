В регионах России стартовало трехдневное голосование

Первый день трехдневного голосования стартовал в регионах России, включая Самарскую, Ульяновскую области и Оренбуржье. По традиции на избирательных участках прозвучал гимн РФ, на некоторых он был исполнен вживую. Об этом сообщают избиркомы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Например, в Оренбурге на участке №985 гимн России исполнили преподаватели музыкальной школы №4. В Орске на участках №848 и 849 выступил муниципальный хор под руководством заслуженного работника культуры РФ Виктора Штарка.

Голосование на выборах будет продолжаться 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 (MSK+1).

В Самарской области выбирают депутатов городской думы Самары и проходят муниципальные выборы. В Оренбуржье проводятся досрочные выборы губернатора. Кроме того, жители региона голосуют за депутатов городского совета и участвуют в муниципальных выборах. В Ульяновской области также проходят выборы депутатов городской думы и муниципальных депутатов.

Георгий Портнов