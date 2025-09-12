В Пулково задержали или отменили более 60 рейсов

В аэропорту Пулково отменили или задержали около 50 рейсов. Изменения учтены в онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Из расписания на 12 сентября по состоянию на 7:00 мск следует, что на вылет отменили 17 рейсов, еще 34 рейса задержали. На прилет отменили 16 рейсов.

В 6:09 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом было сбито более 30 БПЛА. Пострадавших нет. Осколки и обломки дронов упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе.