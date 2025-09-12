В Приамурье остановила продажи топлива крупная сеть независимого оператора

В Амурской области приостановлена продажа популярных марок бензина (АИ-92, АИ-95 и АИ-98) на АЗС ООО «Дальневосточная нефтяная компания», сообщает 12 сентября пресс-служба регионального министерства ЖКХ. Без перебоев для населения работает только одна автозаправка этой сети, при этом компания продолжает поставлять топливо по контрактам дорожным, транспортным и коммунальным предприятиям, а также скорой помощи, пожарным, полиции, МЧС.

Руководство ООО «ДНК» информирует, что приостановка продажи бензина населению продлится до конца сентября. В качестве причин указывают сезонный рост спроса на бензин, повышение закупочных цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и сложности логистики поставок в восточно-сибирском направлении.

В министерстве ЖКХ Амурской области просят жителей учитывать текущие ограничения при планировании поездок и закупок топлива.

«Причин для паники у жителей Благовещенска нет. Несмотря на то, что на некоторых заправках ООО „ДНК“ временно приостановлена продажа бензина, жители могут приобрести топливо на других автозаправочных станциях города. В частности, на АЗС АО „ННК-Амурнефтепродукт“ и ряде других компаний запасы топлива сформированы в достаточном объеме, и оно продается в обычном режиме. Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение и своевременно информировать граждан о любых изменениях»,— прокомментировали ситуацию в министерстве ЖКХ.

Анна Яшина, Благовещенск