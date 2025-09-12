«Мира» и покой

Компания «Мира» готовится к запуску отеля «Мира Силентиум» вблизи Новосибирска. Концепция проекта предполагает тихий отдых с программой восстановления. Отель станет частью экосистемы, которая включает «Мира Парк» и «Мира Деревня». Номерной фонд отеля составит 78 номеров. Запуск объекта ожидается в декабре 2025 года. Объем инвестиций — 2 млрд руб. Для успешного запуска проекта потребуется привлечение аудитории не только из Новосибирской области, но и соседних регионов, считают эксперты.

Фото: Пресс-служба ГК «Мира» Отельный комплекс «Мира Силентиум» включит 12 одно- и двухэтажных зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. м

ГК «Мира» завершает строительство рядом с Новосибирском (Мошковский район) отеля тишины «Мира Силентиум». Проект входит в экосистему «Мира», которая включает «Мира Парк» и «Мира Деревню». Работы на объекте компания ведет с 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию первой очереди намечен на декабрь 2025 года, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе ГК «Мира».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мира» зарегистрировано в 2013 году в Новосибирске. Генеральным директором организации является Андрей Алексеев. Показатель выручки за 2024 год достиг 889 млн руб. (+17%), чистая прибыль — 645 млн руб. (-8%), чистые активы – 2,5 млрд руб. (+34%). В числе проектов компании — центр здорового отдыха «Мира», «Мира Термы», «Мира Деревня», «Мира Парк» и «Мира Школа». По собственным данным организации, общая площадь всех проектов составляет 128 тыс. кв. м.

Отель «Мира Силентиум» рассчитан на посетителей, достигших 16 лет. На территории комплекса будет запрещено проводить шумные мероприятия. Акцент сделан на правильном питании, единой форме одежды для гостей и возможности взять обет молчания.

Согласно инвестпроекту, отель разместится на участке площадью 4 га, примыкающим к «Мира Деревне». Первая очередь включит шесть одноэтажных строений общей емкостью 58 номеров. Вторая очередь, запуск которой запланирован на лето 2026 года, предполагает строительство двух двухэтажных зданий на 18 номеров. В отеле не будет номеров классов «люкс» и «стандарт». Номерной фонд отличается только размером — S (18-22 кв. м), М (26-28 кв. м) с возможностью размещения трех гостей и L (32 кв. м) для четырех постояльцев.

Также будет организован термальный комплекс с выплывным бассейном (1 тыс. кв. м), общежитие для персонала (369 кв. м), ресторан, массажный центр, арт-мастерская и каминная зона отдыха. Всего на территории планируется построить 12 зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. м. В настоящий момент в проект инвестировано 1,9 млрд руб., конечная стоимость (с учетом второй очереди) оценивается в 2 млрд руб. Расчетный срок окупаемости комплекса — около девяти лет.

Основатель управляющей компании Mirotel Management, совладелец отеля Миротель в Новосибирске Михаил Шевцов считает, что рынок гостиничного бизнеса движется в сторону тихого отдыха. При этом проекты типа «Мира Силентиум» не создают прямой конкуренции классическим гостиницам Новосибирска, поскольку являются нишевыми.

«Перспективы у проекта хорошие, если команда выдержит баланс между уединением и сервисом. Гости хотят тишины, но не готовы отказываться от хорошей кухни, СПА и качественной инфраструктуры. Если сделать ставку на атмосферу и детали, проект может стать местом притяжения»,— считает господин Шевцов.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает строящийся отель логичным дополнением к эко-системе «Мира», но для успеха бизнеса инвестору стоит задуматься о привлечении большей аудитории. «Для ГК “Мира” это будет первый опыт реализации проекта отеля — до этого компания строила рекреационную зону и коттеджный поселок с конкретной концепцией. Поэтому основной риск заключается в сложности наращивания желаемого турпотока, ведь два других проекта нацелены на местную аудиторию, а здесь важен выход за рамки региона»,— пояснил господин Жарский.

По данным Минэкономразвития РФ, по итогам января-июня 2025 года турпоток в Сибирском федеральном округе вырос на 14,5%, до 6 млн человек. Наибольшая динамика отмечается в Новосибирской области. В первом полугодии регион посетили 1,55 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В 2024 году область посетили 3,3 млн человек — +17% год к году.

