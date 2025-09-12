В Мотовилихе могут возвести новый спорткомплекс за 120 млн рублей

Городской совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата одобрил инициативу ООО «Каскад-Групп» по строительству многофункционального спортивного объекта для занятий падл-теннисом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми. Объем инвестиций в проект составит 120 млн руб. В пространстве появится четыре закрытых корта для игры в падл-теннис и крытые залы для настольного тенниса и спортивных занятий.

По данным «Ъ-Прикамье», проект планируется реализовать до 2028 года. При этом его инициатор обязуется выделить не менее семи часов в неделю для организации бесплатных занятий для жителей. Спортобъект планируется построить на бульваре Гагарина, 109а. Соответствующий участок площадью 0,44 га ограничен улицей Старцева и бульваром Гагарина.

ООО «Каскад-Групп» было зарегистрировано в 2015 году. Компания занимается арендой и управлением нежилым движимым имуществом. Учредителями выступают предприниматели Светлане Пехтеревой (34%), Ирине Кощеевой (33%), Михаилу Атнабаеву (33%). Выручка за 2024 год составила 2,4 млн руб., чистый убыток — 3,3 млн руб.