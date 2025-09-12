Три сибирских клуба вышли в плей-офф Кубка России по хоккею с мячом

В Кемерове 11 сентября завершился первый этап Кубка России по хоккею с мячом — круговой турнир в группе «Восток». В нем приняли участие семь команд, которые определили четырех участников плей-офф.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Турнир завершился победой хозяев — «Кузбасса». Они одержали шесть побед, в том числе, над главным конкурентом — хабаровским «СКА-Нефтяник» (4:3). Хабаровчане остались вторыми, но забили в турнире больше всех — 68 мячей. Так, в последнем туре они разгромили новосибирский «Сибсельмаш» 14:0. В следующий раунд вышли также красноярский «Енисей» и «Сибсельмаш».

Другую четверку участников плей-офф определят в группе «Запад». Там круговой турнир завершится 13 сентября.

Валерий Лавский