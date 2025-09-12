Рубио о приговоре Болсонару: США ответят на эту охоту на ведьм

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «соединенные Штаты ответят на эту охоту на ведьм», после того, как бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был осужден за подготовку госпереворота. Каким именно будет ответ, господин Рубио не уточнил.

«Политические преследования со стороны осужденного нарушителя прав человека Алешандре де Мораеса продолжаются, поскольку он и другие члены Верховного суда Бразилии несправедливо вынесли решение о заключении в тюрьму бывшего президента Жаира Болсонару»,— написал он в соцсети Х.

Министерство иностранных дел Бразилии назвало комментарий Марко Рубио угрозой, которая «направлена против бразильских властей и игнорирует факты и неопровержимые доказательства, содержащиеся в документах».