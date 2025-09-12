В Омске хоккеисты «Авангарда» одержали победу над «Амуром»

«Авангард» одержал первую победу в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2025/2026. Матч с хабаровским «Амуром» состоялся в Омске 11 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

Первый период хозяева уступили со счетом 0:1, пропустив гол в меньшинстве. Но в дальнейшем они исправили ситуацию. Во второй 20-минутке Василий Пономарев забросил ответную шайбу, а в третьей Константин Окулов установил окончательный счет — 2:1.

«Ребята нервничают, потому что только привыкают друг к другу. Когда эмоции зашкаливают, появляется определенный брак. А для реализации большинства нужны спокойствие и уверенность»,— оценил игру омичей их главный тренер Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

Другой сибирский хоккейный клуб — новосибирская «Сибирь» — 12 сентября встретится с владивостокским «Адмиралом».

Валерий Лавский