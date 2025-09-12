В отношении Apple закрыли исполнительное производство о взыскании 12 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов закрыла дело о взыскании с американской компании Apple штрафа в 12 млн руб. Штраф был наложен за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. По информации ТАСС, компания оплатила долг, и исполнительное производство закрыто.

При этом приставы продолжают принудительно взыскивать с Apple задолженность в 31 тыс. руб. по налогам и сборам, а также исполнительный сбор в 10 тыс. руб.

Apple регулярно привлекают к административной ответственности в России. Так, в ноябре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 3,6 млн руб. за неудаление запрещенной информации. А 23 апреля в отношении Apple было возбуждено дело за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По этой статье компании грозит штраф до 4 млн руб.

В начале сентября суд в Москве оштрафовал Apple еще на 3,5 млн руб. за нарушение порядка ограничения доступа к информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).