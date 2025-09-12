В Польше нашли обломки 17-го беспилотника

Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила, что на юго-востоке страны найден 17-й дрон после инцидента 10 сентября, когда беспилотники оказались на территории страны. Об этом она написала в соцсети Х.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что границу страны пересекли около 19 беспилотников, четыре из которых были сбиты. К вечеру среды МВД зафиксировало обнаружение обломков 16 дронов.

Господин Туск утверждает, что БПЛА были российскими, однако временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что доказательств этому нет, и беспилотники прилетели с Украины.