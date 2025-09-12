На Камчатке началось голосование на выборах губернатора

178 избирательных участков открылись в Камчатском крае в 8 утра ( 23:00 мск.). Голосование будет проходить 12, 13 и 14 сентября, сообщили «Ъ» в краевой избирательной комиссии.

На пост губернатора региона претендуют четыре кандидата: Василина Кулиева (ЛДПР), Роман Литвинов (КПРФ), Владимир Солодов («Единая Россия»), Дмитрий Тюрин («Коммунисты России»).

До 11 сентября включительно проходило досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах (в оленеводческих бригадах, на маяках, метеостанциях, погранзаставах, горнодобывающих предприятиях и т.д.), а также на судах, находящихся в море.

На 1 июля в Камчатском крае было зарегистрировано 225 тыс. 626 избирателей. Это на 7 тыс. 944 человека меньше, чем на предыдущих выборах губернатора пять лет назад.

Также в крае в течение трех дней пройдут 15 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего предстоит избрать семь глав сельских поселений и 76 депутатов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский