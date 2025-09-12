NYT: глава ФБР прибудет в Юту, чтобы руководить поисками убийцы Чарли Кирка

Глава ФБР США Кэш Пател отправится в штат Юта, чтобы руководить поисками убийцы правого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в Юту также прибудет заместитель господина Патела Дэн Бонджино.

Чарли Кирка застрелили во время его выступления в Университете долины Юты. Пуля попала в шею. По информации источников Wall Street Journal, в винтовке, из которой предположительно застрелили активиста, были найдены пули с выгравированными лозунгами движения «Антифа».