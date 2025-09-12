День балета, Ге-фест на Терновой поляне, винил-маркет и фестиваль короткометражек

Сентябрьские выходные в столице Черноземья обещают быть теплыми, солнечными и насыщенные событиями. «Ъ-Черноземье» в традиционной пятничной афише собрал наиболее заметные городские события.

Фото: Дарья Вербицкая / Коммерсантъ

12 и 13 сентября в столице Черноземье исполнит скрипичный концерт Феликса Мендельсона солистка Московской филармонии Елена Таросян. Аккомпанировать ей будет Воронежский академический симфонический оркестр, открывший в этом году сотый концертный сезон. Во втором отделении прозвучит Пятая симфония Александра Глазунова. Дирижер – Игорь Вербицкий.

Новое концептуальное арт-пространство смогут открыть для себя воронежцы 13 сентября. В камерной галерее на Никитинской, 14А, покажут выставку Елены Захаровой. На открытии выступят артисты театра «Артхаос», прозвучит живая музыка, будут читать стихи и проводить перформансы.

На малой сцене Воронежского академического театра драмы имени А. Кольцова покажут 13 и 14 сентября нелирическую комедию «Весы» по пьесе Евгения Гришковца. Она повествует об ожидании прихода в мир новой жизни. Премьера этого трогательного спектакля состоялась еще в 2022 году, но пьеса до сих пор пользуется неугасающей популярностью у зрителей.

Спектакль «Будущее» в Никитинском театре в Воронеже

Фото: Никитинский театр

В независимом Никитинском театре 12 сентября покажут постановку «Будущее», созданную совместно с Домом культуры «ГЭС-2». Режиссер – Юрий Муравицкий. Спектакль – некие вариации и размышления на тему будущего. А 13 и 14 сентября в театре можно будет увидеть спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как угодно» – трижды номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 2022 году. Главная особенность именно этой постановки заключается в том, что каждый раз она играется в абсолютно рандомной актерской комбинации.

Инсинуацию в двух актах предлагают посмотреть в Камерном театре 13 сентября. Спектакль «Шутники» по пьесе Александра Островского раскрывает тему зависимости современного человека от социального статуса, материальных благ и от того впечатления, которое он производит в обществе. Режиссер – Екатерина Половцева. 12 сентября в этом же театре расскажут «Провинциальные анекдоты». В далеком 1994-м, в первый год жизни Камерного театра, 24 декабря была сыграна первая версия «Провинциальных анекдотов» в постановке Михаила Бычкова. В 2023 году постановка обрела вторую жизнь. А 14 сентября зрители снова сядут на трамвай «Желание». Спектакль по пьесе великого американского драматурга Теннесси Уильямса с популярной актрисой Ириной Гриневой в главной роли.

Танцевально-поэтический спектакль «Дано мне тело…» в центре «Прогресс» в Воронеже

Фото: Центр культуры и искусства «Прогресс»

12 сентября в центре культуры и искусства «Прогресс» состоится премьера танцевально-пластического спектакля «Однажды навсегда». 13 сентября ожидается еще одна премьера – проект театрального комьюнити «Драмкружок» по пьесе Анастасии Зуевой «Рыцари Раисы». Танцевально-поэтический спектакль «Дано мне тело…» по стихам Осипа Мандельштама представят в «Прогрессе» 14 сентября.

Фото: Воронежский театр оперы и балета

День балета в Воронеже проведут в эту субботу, 13 сентября. Акция развернется на Советской площади. Открытый мастер-класс от звезд мирового балета Ренаты Шакировой и Юрия Смекалова станет гвоздем праздника. На главной сцене развернется большая концертная программа с яркими танцевальными номерами. Познакомиться с основами балетного мастерства помогут ведущие солисты воронежского театра оперы и балета. Также в программе: декорационная и театральные мастерские, балетный зал, вернисаж, выставка сценических костюмов, аллея «Ожившие полотна», лекторий, драмтеатр, занятия по системе барре-фитнес и творческие активности для детей. А грациозно завершит День балета в Воронеже гала-концерт.

Подростковую рефлексию «Бог ездит на велосипеде» о смысле жизни представят актеры «Нового театра» 12 сентября. А 13 сентября актеры расскажут семейную историю «Мой дедушка был вишней». Спектакль по повести Анджелы Нанетти поставила режиссер Виктория Шаламова.

Стендап-вечер «Кажется, смотрел!» пройдет в Воронежском стендап-е 13 сентября. Гостей ждет уникальное импровизационное шоу по мотивам фильма «Шоу Трумана».

Праздник урожая отметят на этих выходных, 13 и 14 сентября, в ботаническом саду. Воронежцам предлагают прогуляться по саду, рассмотреть растения и цветы, оценить объемы собранного урожая, продегустировать то, что вырастили в саду, поучаствовать в квестах, играх и викторинах.

Увидеть знаменитую картину «В Гефсиманском саду» художника Николая Ге можно будет в Воронеже 13 и 14 сентября в необычном месте. Цифровую копию полотна, которую предоставила Государственная Третьяковская галерея, разместят на Терновом кладбище.

Показывать короткометражки будут в центре креативных индустрий «Матрешка» 13 и 14 сентября. Там пройдет фестиваль документального кино «Единение». 13 сентября гости смогут увидеть и обсудить 6 короткометражек: «Зощенко. Лицо и Маска», «Кода», «Молоко», киноальманах «Суздаль, Я люблю тебя. Док», «Про любовь», «Гумилеские мистерии». 14 сентября ожидается встреча с документалистами, приуроченная ко дню рождения журналиста, музыканта и режиссера Дмитрия Разворотнева, а также просмотр документального фильма «Паровозных дел мастер».

Постичь мастерство цветочной анимации помогут в «Матрешке» 14 сентября. Сначала участники создадут из сухоцветов персонажей, а затем оживят их с помощью техники покадровой анимации. Педагоги обещают научить работать со съемочным станком, придумывать оригинальные и интересные сюжеты, создавать анимацию в технике стоп-моушн.

Воронежский ответ неделям моды – модный показ русских образов «Исток» в кукурузном лабиринте парка «Белый колодец» 14 сентября. Гостей также завлекают мастер-классами по завязыванию платков и украшению кокошников.

Винил-маркет в Центре креативных индустрий «Матрёшка в Воронеже»

Фото: Дарья Вербицкая / Коммерсантъ

Любителей винила в «Матрешке» будут ждать 14 сентября на маркете – пообщаться с единомышленниками, пополнить коллекцию пластинок и просто послушать хорошую музыку. Ценителям обещают редкие и коллекционные издания, которые невозможно найти в обычных магазинах.

Дарья Вербицкая