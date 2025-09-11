Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Три человека пострадали в результате атаки дронов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Комсомольский Белгородского района пострадали два человека: мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями и женщина с баротравмой. В Белгороде еще одна женщина обратилась за медицинской помощью с баротравмой после детонации беспилотника. Все пострадавшие получают амбулаторное лечение.

Помимо пострадавших, в регионе также были повреждены различные объекты и транспорт: в поселках Комсомольский, Красная Яруга, Быценков, Волоконовка, в селах Красный Октябрь, Новая Таволжанка, Муром, Вознесеновка, а также на автодороге Белянка — Сурково.