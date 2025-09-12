Вечерняя Москва

Москвичи и гости города предпочитают развлекаться в городе после 18 часов, проводя время в ресторанах, кино, музеях и на выставках вплоть до полуночи. В такое время стараются провести свой досуг по крайней мере 73% жителей российской столицы, сообщают в Москомтуризме. В ведомстве отмечают, что бизнес отреагировал на этот спрос: сейчас в мегаполисе около 1,9 тыс. заведений общепита остаются открытыми далеко за полночь, а в 15 городских кинотеатрах можно прийти на сеанс и после трех часов ночи.

Половина всех ежедневных трат москвичей и гостей города в ресторанах, кафе, барах российской столицы приходится на период с 18:00 до 0:00 часов, сообщила “Ъ” начальник управления программно-целевого планирования Москомтуризма Ольга Нечаева. «Для сферы услуг вечер и ночь — время больших чеков. Все в тех же гастрономических заведениях посетители в среднем оставляют сумму в два раза большую, чем утром или днем»,— отмечает госпожа Нечаева.

По ее словам, данные различных исследований показывают, что среди самых популярных вариантов культурно-развлекательного досуга москвичей — кафе и рестораны. Так отдыхает 73% жителей, 61% ходит в кино, а в музеи и на выставки — 48%.

«То есть дефицит времени у горожан не снижает их запросов на содержательный отдых в столице. Можно предположить, что для части москвичей идеальным временем для этого становится ночь»,— считает Ольга Нечаева.

Сформировавшаяся структура спроса не остается не замеченной бизнесом. Из более чем 22,6 тыс. заведений общепита свыше 1,9 тыс. работают после полуночи, включая ночные клубы, чья основная аудитория — молодежь в возрасте от 20 до 35 лет, говорит эксперт. Кинотеатры также адаптируются: вечером работает более 150 заведений, а после трех часов ночи продолжают принимать зрителей 14 кинотеатров. Для любителей шопинга — 15 торгово-развлекательных комплексов остаются открытыми до 23:00.

Ночная жизнь в Москве привлекает и интуристов. По данным опросов Мостуризма, 24% гостей города, прибывающих из-за рубежа, ожидают от российской столицы насыщенной ночной жизни.

Поэтому, говорят в Москомтуризме, появился запрос на подробную навигацию по разнообразным вариантам ночного отдыха и в туристическом сервисе RUSSPASS этим летом появился раздел с прогулками по вечерней столице — «Московский ночной гид».

«Согласно нашим прогнозам, только событийная программа может принести городу свыше 260 млрд руб. в 2030 году»,— говорит Ольга Нечаева. По ее словам, в целом, исходя из стратегии развития туризма Москвы до 2030 года, ожидается, что общий оборот туристической отрасли города к этому времени составит около 3,6 трлн руб. Уже сейчас гости города приносят дополнительное потребление во многие сектора экономики и стимулируют появление новых рабочих мест. За 2024 год индустрия гостеприимства принесла в столичный бюджет 235 млрд руб., а ее совокупный оборот составил около 1,7 трлн руб., заключает госпожа Нечаева.

Халиль Аминов