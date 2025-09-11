США выделят Армении $145 млн на «Дорогу Трампа»

США намерены выделить Армении $145 млн для реализации инициативы «Дорога Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP). Об этом сообщил директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендан Хенрехен на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване.

Как пишет Armenpress, первый транш будет направлен на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и обеспечение трансграничной безопасности. Эти средства — частью соглашений, достигнутых 8 августа, когда Армения и Азербайджан парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

TRIPP — транспортный коридор через территорию Армении. Он соединит Азербайджан с нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Ираном и Турцией. Проект предполагает строительство железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, развитие инфраструктуры связи.