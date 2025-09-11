В Черноземье 12 сентября будет солнечно и сухо, от +8°C до +22°C

В пятницу, 12 сентября, в регионах Черноземья прогнозируется сухая солнечная погода. Температура будет варьироваться от +8°C до +22°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде и в Воронеже в течение суток будет ясная погода. Ночью температура составит +10°C, днем — +19-22°C.

В Курске в течение суток сухая, малооблачная погода. Ночью температура составит +9°C, днем прогреется до +20°C.

В Липецке ночью будет переменная облачность без осадков, температура составит +9°C. Днем ожидается малооблачная погода, до +19°C.

В Орле в течение суток от +8°C до +21°C, малооблачно.

В Тамбове ночью будет облачно с прояснениями, температура опустится до +8°C. Днем будет ясная погода, потеплеет до +18°C.

Ульяна Ларионова