Стройте на здоровье

Подконтрольная Александру Клячину сеть Azimut Hotels вернулась к проекту строительства санаторного комплекса в Белокурихе в Алтайском крае. Речь идет об объекте на 220 номеров стоимостью 5 млрд руб. На возврат средств понадобится не менее 10–12 лет, несмотря на высокие цены и общий рост популярности в России оздоровительного отдыха.

Azimut Hotels инвестирует 5 млрд руб. в оздоровительный комплекс на курорте Белокуриха, рассказали “Ъ” в компании. Там уточнили, что это первый объект сети, строительство она будет вести самостоятельно. Сеть уже получила разрешение и приступила к работам, завершить которые планируется в 2027 году. Речь пойдет о классическом санатории, который будет позиционироваться в категории «пять звезд».

Azimut Hotels существует с 2004 года. Основным собственником бизнеса выступает Александр Клячин. Компания — один из крупнейших гостиничных операторов России. За 2024 год номерной фонд Azimut Hotels увеличился на 10% год к году, до 12 тыс. комнат, выручка увеличилась на 22%, до 28 млрд руб.

Выход в Белокуриху Azimut Hotels рассматривала с 2022 года. Первоначально речь шла о комплексе категории «четыре звезды». В сентябре 2022 года структуры сети зарегистрировали в Белокурихе отдельную структуру — ООО «Проект Белокуриха горная», которое в 2023 года перешло в собственность федеральных властей. Росимущество тогда получило 40 компаний, связанных с активами господина Клячина, по иску Генпрокуратуры, поданному в рамках дела «Русь-Ойл».

В начале 2025 года предприниматель договорился о выкупе своих активов. Сейчас «Проект Белокуриха горная» контролируется ООО «КР Плюс», следует из СПАРК. Его бенефициары не раскрываются.

Запланированная площадь санатория Azimut Hotels в Белокурихе составляет 20 тыс. кв. м, включая гостиницу на 220 мест и медицинско-оздоровительный корпус. Партнер CMWP Марина Мережко говорит, что средний срок возврата инвестиций для таких проектов — от 10–12 лет. Директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев отмечает, что рентабельность санаторных комплексов часто выше сопоставимых по классу и локации гостиниц, но и их создание требует больших вложений.

Белокуриха — популярный бальнеологический курорт в Алтайском крае. Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что здесь 2,9 тыс. гостиничных номеров, 2,4 тыс. из которых — в санаторных объектах. Марина Мережко добавляет, что стоимость оздоровительного пакета в Белокурихе в среднем составляет 15–65 тыс. руб. в сутки. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин называет Белокуриху одним из наиболее успешных курортов: среднегодовая загрузка распределяется равномерно и достигает 90%.

Марина Мережко говорит об общем росте интереса инвесторов к реализации гостиниц с медицинским компонентом. Этот процесс, по ее словам, начался после пандемии COVID-19. «Распространена мода на здоровый образ жизни, правильное питание, а отдых в целях оздоровления становится все более популярным»,— отмечает госпожа Широкова. Хотя, по данным Росстата, поток гостей в санаторно-курортные организации снижается. В январе—июле 2025 года в них остановилось 3,92 млн человек. Год к году значение потеряло 0,1%. Это, впрочем, может объясняться снижением интереса к отдыху в Краснодарском крае. Поток в здравницы региона в январе—июле упал на 6,8% год к году, до 805,9 тыс. человек.

