Лукашенко: Россия согласна выполнить сделку с США по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия готова выполнить договоренности с США по урегулированию украинского конфликта. Однако, по его мнению, завершение конфликта зависит от стран Европы и президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия готова выполнить договоренности, достигнутые с американцами. Мы уже обсуждали это с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос за европейцами и Зеленским»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко добавил, что лидеры стран Европейского союза и президент Украины надеются выиграть войну, но считает, что это невозможно.