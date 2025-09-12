В Ярославской области снят карантин по лептоспирозу
В Ярославской области отменены ограничительные мероприятия по лептоспирозу, введенные 13 марта 2025 года. Соответствующий приказ областной государственной ветеринарной службы подписал руководитель службы Денис Богданов.
Фото: Яндекс.Панорамы
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что очагом распространения болезни признали личное подсобное хозяйство в деревне Бор Ярославского округа. Неблагополучными были также признаны Пестрецовский сельский округ, включающий деревню Бор, Жуково, поселки Шебунино и Заволжье, а также садоводческие товарищества «Орион» и «Заволжская ривьера».
На протяжении полугода на этих территориях действовал запрет проведения сельхоз ярмарок, ввоза и вывоза восприимчивых животных, заготовки кормов, использования водоемов для поения и купания.
Приказом от 9 сентября 2025 года карантин отменен в связи с ликвидацией очага лептоспироза, мартовский приказ утратил силу.
Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, поражающая печень, почки и мышцы, часто сопровождаемая интоксикацией и лихорадкой. Источниками инфекции являются грызуны и домашние животные, такие как крупный рогатый скот, собаки, свиньи и лошади.