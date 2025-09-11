Каллас отвела конфликту на Украине еще два года

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время беседы с журналистами выразила мнение, что конфликт на Украине может затянуться еще на пару лет. При неблагоприятном развитии событий, по ее словам, Украина может уступить часть территории.

Кая Каллас подчеркнула, что усилия по урегулированию конфликта, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа, не дали результатов. Она добавила, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от реакции международного сообщества, передает EFE.

Следом госпожа Каллас выделила два основных вызова, которые Китай создает для ЕС: поддержку России в украинском конфликте и принудительные экономические практики. По ее словам, у Евросоюза нет единого видения по поводу того, как действовать в отношении Китая.