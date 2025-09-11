Telegraph: подозреваемых в подрыве «Северных потоков» нашли по записи с камер

Немецкие следователи смогли найти подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» по записи с видеокамер, фиксирующих превышение скорости, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.

Подозреваемые заказали такси, чтобы добраться после завершения теракта в Германию. «По счастливой случайности» водитель превысил скорость, и машину зафиксировали камеры, пишет газета. Следователи нашли водителя авто и попросили его описать пассажиров. Силовики сверили фото подозреваемых с пограничных камер, описание водителя, записи телефонных разговоров и другие данные, чтобы установить личности преступников. Следователи считают, что пять подозреваемых, которые остаются на свободе, вернулись на Украину, где экстрадиция граждан запрещена.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Три из четырех нитей «потоков» были взорваны на глубине около 80 м. По основной версии немецких следователей, группа из примерно шести человек арендовала яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах.

Предположительно, гражданин Украины Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции. Его задержали ночью 21 августа в Италии. Еще одним подозреваемым стал украинский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев. Он уехал на Украину после того, как в июне 2023 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на его арест.