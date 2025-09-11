Область кройки и шитья

Нехватку специалистов на швейных производствах эксперты обсудили на Нижегородской ярмарке, где прошел федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Лучшая швея». Для решения острой кадровой проблемы необходимо открывать обновленные учебные места для работников и восполнять дефицит за счет выпускников колледжей. Также было предложено популяризировать швейную профессию среди школьников через привычные для них социальные сети и популярных блогеров.

Пленарная сессия «Кадровые вызовы и пути развития отрасли легкой промышленности» прошла на Нижегородской ярмарке. В регионе профессия швеи входит в топ-10 дефицитных по отрасли. Руководитель областного управления по труду и занятости населения (УТЗН) Игорь Пантюхин рассказал, что нехватка швей в экономике Нижегородской области составляет 4 тыс. специалистов. В целом по России не хватает 221 тыс. специалистов. На данный момент для специалистов швейного производства в регионе открыто 2,1 тыс. вакансий (треть от заявок), их готов принять 51 работодатель. Наиболее востребованы работники со средним профессиональным образованием.

«Это достаточно серьезный вызов для регионального рынка труда, когда полсотни компаний борются практически за одних и тех же кандидатов», — отметил Игорь Пантюхин.

Поэтому между предприятиями идет борьба зарплат. Так, в десятке наиболее конкурентных предприятий минимальная оплат труда составляет 62,7 тыс. руб. в месяц, максимальная — 82,8 тыс. руб.

Руководитель проектов консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Виктория Илюхина на цифрах показала, что в ближайшую пятилетку образовательным учреждениям будет необходимо заместить своими выпускниками 52% сегодняшних работников. Это связано с тем, что швея — стареющая профессия. «Обучить и выпустить на рынок труда практически половину от текущего состава — это. на наш взгляд, серьезный вызов для отрасли», — отметила она, подчеркнув, что в России приток молодых специалистов в швейное дело в пять раз меньше необходимого.

Гендиректор АО «Меридиан» Кирилл Грачев рассказал, что на их производстве спецодежды не хватает 300 человек, что практически сопоставимо с имеющимся штатом — около 430 работников. По его мнению, причинами дефицита швей стали затяжной кризис в отечественной легкой промышленности 1990–2000 годов, низкий престиж профессии и недостаточное количество профильных учебных заведений. Работодатель также отметил, что нехватка в основном наблюдается не среди высококвалифицированных сотрудников (конструкторы, технологи, дизайнеры), а среди производственного состава (швеи, раскройщики, операторы швейного оборудования).

Одним из решений проблемы может стать профориентация школьников. И.о. директора Нижегородского индустриального колледжа (НИК) Александр Аникиец отметил, что ежегодно растет средний балл аттестата у поступающих к ним ребят, и это говорит об их более осознанном подходе к выбору будущей специальности. В свою очередь компания «Меридиан» с прошлого года проводит «Школу ремесел» в НИКе и четырех школах в области. За время существования проекта 30 учеников продолжили обучение швейному мастерству и поступили в НИК.

Работодатели вынуждены привлекать иностранцев: в «Меридиане», например, на швейном производстве работают 60 человек из Индии и Бангладеш.

«В принципе пока все довольно неплохо выглядит. Но это тупиковый путь, который в ближайшие 10–15 лет положит отрасли конец даже с учетом завоза иностранной рабочей силы», — посетовал Кирилл Грачев на отсутствие системного подхода. Он назвал общую для сферы образования проблему — устаревшие программы обучения, которые не отвечают запросам работодателей. В России давно пора создавать современные площадки для обучения с программами, которые учитывают реальные потребности современных швейных производств, чтобы на них после выпуска приходил готовый специалист.

Игорь Пантюхин отметил, что этап конкурса «Лучшая швея» в Нижнем Новгороде может стать хорошей площадкой для выработки совместных решений кадровой проблемы. Сам конкурс — уже первый шаг к повышению престижа профессии, а эксперты подытожили, что с молодежью надо говорить на ее языке, вовлекая ее в швейное дело через социальные сети и популярных лидеров мнений.

Анастасия Титова